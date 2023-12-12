Азербайджан приложит все усилия, чтобы COP29 в 2024г стал историей успеха - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в соцсети Х поблагодарил страны за поддержку заявки Азербайджана на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в 2024 году.
“Я выражаю искреннюю благодарность всем странам за их ценную поддержку заявки Азербайджана. Мы приложим все усилия, чтобы COP29 стал историей успеха”, - написал Алиев.
Президент подчеркнул, что Азербайджан последовательно поддерживает глобальные действия по борьбе с изменением климата и реализует различные меры по повышению энергоэффективности.
“Чистая окружающая среда и экологически чистый рост являются одними из наших национальных приоритетов. Возобновляемая энергетика в Азербайджане набирает обороты”, - подчеркнул глава государства.
Алиев отметил, что проведение COP29 в 2024 году обусловлено "твердой решимостью Азербайджана внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата".
Как сообщалось ранее, президент COP28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабир 11 декабря на пленарном заседании COP28 сообщил, что следующая COP29 пройдет в Азербайджане.
Х.Насирзаде
Баку и Манама договорились провести в скором времени встречу представителей деловых кругов
Работы по строительству ж/д Горадиз-Агбянд выполнены на 45% - глава АЖД
Байрамов рассказал о приоритетах Баку в период председательства в ГУАМ в 2024 году
Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023г до $82,4/барр., на 2024г - до $82,57/барр
Ford в 2024г планирует сократить производство электропикапов F-150 Lightning вдвое
Падение цен на нефть усилилось до 3%, Brent на уровне $73,8 за баррель
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
США ввели санкции в отношении более 150 человек и структур за обеспечение работы «оборонки» РФ
Казахстан намерен построить шлюз и порт для развития транзитного потенциала Иртыша
Нетаньяху признал наличие разногласий с США по поводу будущего Газы
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Выгодное предложение от Yelo Bank для вашего микробизнеса
Azer Turk Bank повысил процентные ставки по вкладам до 11%
Реализуйте свои планы до Нового года с кредитом от Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире