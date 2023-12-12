Азербайджан приложит все усилия, чтобы COP29 в 2024г стал историей успеха - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в соцсети Х поблагодарил страны за поддержку заявки Азербайджана на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) в 2024 году.

“Я выражаю искреннюю благодарность всем странам за их ценную поддержку заявки Азербайджана. Мы приложим все усилия, чтобы COP29 стал историей успеха”, - написал Алиев.





Президент подчеркнул, что Азербайджан последовательно поддерживает глобальные действия по борьбе с изменением климата и реализует различные меры по повышению энергоэффективности.





“Чистая окружающая среда и экологически чистый рост являются одними из наших национальных приоритетов. Возобновляемая энергетика в Азербайджане набирает обороты”, - подчеркнул глава государства.





Алиев отметил, что проведение COP29 в 2024 году обусловлено "твердой решимостью Азербайджана внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата".





Как сообщалось ранее, президент COP28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль-Джабир 11 декабря на пленарном заседании COP28 сообщил, что следующая COP29 пройдет в Азербайджане.





Х.Насирзаде