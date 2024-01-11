Администрация Байдена поддерживает закон о конфискации замороженных активов РФ

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, сообщает Bloomberg.
Агентству удалось ознакомиться с ноябрьским документом Совета национальной безопасности США (СНБ) комитету сената по международным отношениям, согласно которому администрация президента приветствует "в принципе" законопроект, который позволит ей конфисковать российские активы.
"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины", - говорится в записке СНБ.
Отмечается, что данные активы пойдут "на восстановление" Украины.
Кроме того, Bloomberg сообщает, что Белый дом также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7, особенно в Европе, где хранятся замороженные российские активы на сумму около $200млрд.
Агентство уточняет, что поддержка Байденом этого шага появилась после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более $60 млрд.
Алиев: в комментариях, полученных от Армении по мирному договору, нет никакого упоминания о Карабахе и карабахских армянах
Азербайджан входит в топ-20 стран мира по количеству САУ, в топ-30 по количеству танков и РСЗО - Global Firepower
РФ 5 раз отказывалась от предложения Азербайджана о совместном контроле над Лачинской дорогой - Алиев
Азербайджан за 3-4 года доведет объем выработки электроэнергии за счет ВИЭ до 4 ГВт - Алиев
Алиев считает пиар-акцией проект «перекресток мира», предложенный Арменией
Продажи чипов в мире в ноябре выросли впервые за 15 месяцев - на 5,3% г/г
По делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку к уголовной ответственности привлечены 3 должностных лица центра
Азербайджан улучшил позиции в рейтинге паспортов Henley & Partners
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы