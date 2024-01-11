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Дальнее зарубежье 11.01.2024 09:07

Администрация Байдена поддерживает закон о конфискации замороженных активов РФ

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать около $300 млрд замороженных российских активов, сообщает Bloomberg.

Агентству удалось ознакомиться с ноябрьским документом Совета национальной безопасности США (СНБ) комитету сената по международным отношениям, согласно которому администрация президента приветствует "в принципе" законопроект, который позволит ей конфисковать российские активы.

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины", - говорится в записке СНБ.

Отмечается, что данные активы пойдут "на восстановление" Украины.

Кроме того, Bloomberg сообщает, что Белый дом также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7, особенно в Европе, где хранятся замороженные российские активы на сумму около $200млрд.

Агентство уточняет, что поддержка Байденом этого шага появилась после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали финансирование Украины на сумму более $60 млрд.

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Тэги: США, РОССИЯ, АКТИВЫ, КОНФИСКАЦИЯ


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