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Дальнее зарубежье 11.01.2024 11:02

США направят делегацию на Тайвань

Соединённые Штаты направят неофициальную делегацию на Тайвань после окончания выборов на острове в субботу, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.

"Учитывая наши неофициальные отношения с Тайванем, мы часто направляем эти неофициальные делегации бывших правительственных чиновников высокого уровня в Тайбэй", - заявил чиновник.

"У нас есть многолетняя традиция делать это", - добавил он.

По его словам, в состав нынешней делегации также войдут бывшие высокопоставленные чиновники США. Однако, кто именно, чиновник не уточнил.

Представитель администрации отметил, что неясно, как Китай отреагирует на делегацию.

"На данный момент мы не ожидаем и не предсказываем, что произойдет или какой будет реакция Китая", - сказал чиновник.

"Ни для кого не секрет, что у Пекина есть свои взгляды на исход выборов, и он пытается формировать дискурс различными способами", - сказал чиновник.

Тем не менее, Белый дом сохраняет "полное доверие" к демократическим процессам на Тайване, добавил он.

Как отметил представитель администрации, США "не принимают чью-либо сторону на этих выборах" и "не имеют предпочтительного кандидата".

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Тэги: США, ТАЙВАНЬ, ВЫБОРЫ, ДЕЛЕГАЦИЯ


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