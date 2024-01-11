Алиев считает пиар-акцией проект «перекресток мира», предложенный Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал непригодным для использования предложенный Ереваном транспортный маршрут в Нахчыван через территорию Армении.

«Советую армянской стороне не заниматься в этом вопросе манипуляциями. Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахчыван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, самый правильный вариант – проезд через территорию Мегри (в Армении – ИФ). «Еще в советские времена оттуда проходила железная дорога и строилось автомобильное шоссе. Железная и автомобильная дороги также должны проходить по этому маршруту. Как я сказал, люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки. В противном случае Армения навсегда останется тупиком. Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. То есть, таким образом, они получат от этого больше вреда, чем пользы», - отметил он.

Алиев также назвал пиар-акций проект «перекресток мира», предложенный властями Армении.

«Думаю, это просто пиар-акция. Как вы знаете, Армения не выполняет одно положение трехстороннего заявления от 10 ноября (2020 года – ИФ) и фактически пренебрегает своими обязательствами. Именно поэтому они выдвинули такое предложение (проект «перекресток мира» - ИФ), чтобы прикрыть этот факт и одновременно стереть слова «Зангезурский коридор». Выражение «Зангезурский коридор» их очень раздражает. И когда я говорю, что коридор не ставит под сомнение суверенитет какой-либо страны, — ведь есть же коридор «Север-Юг», который проходит через территорию Азербайджана. Это же не означает, что наш суверенитет ставится под сомнение в этом случае. Есть, наконец, коридор «Восток-Запад», но почему-то в Армении слово «коридор» вызывает немного другое к себе отношение. Поэтому его сначала назвали «армянским перекрестком», а потом — «перекрестком мира». Но на самом деле это не более чем пиар-акция», - подчеркнул он.

При этом Алиев добавил, что без согласия Азербайджана невозможно реализовать какой-либо транспортный проект в регионе.

Президент считает, что Армения должна предоставить Азербайджану беспрепятственный проход на участке между Зангиланом и Ордубадом (Нахчыванская Автономная Республика – ИФ). «Это их обязательство. Я уже говорил и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан (в Нахчыван – ИФ), должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и не привлекаясь к таможенному администрированию. Что касается грузов из других стран, например, грузов из Средней Азии в Турцию по территории Армении или даже каких-то грузов из Азербайджана в Турцию, то, конечно, все таможенные пошлины должны быть оплачены. Так что это очень справедливая позиция», - отметил он.

Алиев также подчеркнул важность обеспечения безопасности дороги в Нахчыван, которая пройдет через территорию Армении. «Я неоднократно говорил руководству Армении, что гарантий Армении нам недостаточно. В Заявлении от 10 ноября указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке в 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения. Но это тоже нелогично. Потому что российские пограничники находятся в аэропорту Еревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь — нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой. Мы ждали три года. Нас обвиняли в том, что мы применим силу, чтобы открыть эту дорогу. Хотя это было абсурдное обвинение», - сказал азербайджанский лидер.

Р.Ахмедов