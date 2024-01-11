Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.866 RUR   0.019 GBR   2.1699 TRY   0.0567

Цена на нефть

10.01 $/bbl +/- WTI 71.37 -0.87 Brent 76.80 -0.79

Транспорт и связь 11.01.2024 10:06

Алиев считает пиар-акцией проект «перекресток мира», предложенный Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал непригодным для использования предложенный Ереваном транспортный маршрут в Нахчыван через территорию Армении.

«Советую армянской стороне не заниматься в этом вопросе манипуляциями. Предложенный ими маршрут из основной части Азербайджана в Нахчыван совершенно непригоден к пользованию. Пользоваться им в течение всего года будет невозможно, поскольку погодные условия и рельеф там очень суровые», - сказал Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, самый правильный вариант – проезд через территорию Мегри (в Армении – ИФ). «Еще в советские времена оттуда проходила железная дорога и строилось автомобильное шоссе. Железная и автомобильная дороги также должны проходить по этому маршруту. Как я сказал, люди и грузы из Азербайджана в Азербайджан должны проходить без какой-либо проверки. В противном случае Армения навсегда останется тупиком. Если упомянутый мною маршрут не будет открыт, то мы не намерены открывать границу с Арменией в каком-либо другом месте. То есть, таким образом, они получат от этого больше вреда, чем пользы», - отметил он.

Алиев также назвал пиар-акций проект «перекресток мира», предложенный властями Армении.

«Думаю, это просто пиар-акция. Как вы знаете, Армения не выполняет одно положение трехстороннего заявления от 10 ноября (2020 года – ИФ) и фактически пренебрегает своими обязательствами. Именно поэтому они выдвинули такое предложение (проект «перекресток мира» - ИФ), чтобы прикрыть этот факт и одновременно стереть слова «Зангезурский коридор». Выражение «Зангезурский коридор» их очень раздражает. И когда я говорю, что коридор не ставит под сомнение суверенитет какой-либо страны, — ведь есть же коридор «Север-Юг», который проходит через территорию Азербайджана. Это же не означает, что наш суверенитет ставится под сомнение в этом случае. Есть, наконец, коридор «Восток-Запад», но почему-то в Армении слово «коридор» вызывает немного другое к себе отношение. Поэтому его сначала назвали «армянским перекрестком», а потом — «перекрестком мира». Но на самом деле это не более чем пиар-акция», - подчеркнул он.

При этом Алиев добавил, что без согласия Азербайджана невозможно реализовать какой-либо транспортный проект в регионе.

Президент считает, что Армения должна предоставить Азербайджану беспрепятственный проход на участке между Зангиланом и Ордубадом (Нахчыванская Автономная Республика – ИФ). «Это их обязательство. Я уже говорил и хочу сказать еще раз, что грузы, граждане и автотранспортные средства, следующие из Азербайджана в Азербайджан (в Нахчыван – ИФ), должны проходить свободно, не подвергаясь каким-либо досмотрам и не привлекаясь к таможенному администрированию. Что касается грузов из других стран, например, грузов из Средней Азии в Турцию по территории Армении или даже каких-то грузов из Азербайджана в Турцию, то, конечно, все таможенные пошлины должны быть оплачены. Так что это очень справедливая позиция», - отметил он.

Алиев также подчеркнул важность обеспечения безопасности дороги в Нахчыван, которая пройдет через территорию Армении. «Я неоднократно говорил руководству Армении, что гарантий Армении нам недостаточно. В Заявлении от 10 ноября указано, что российские пограничники осуществляют охрану и контроль на участке в 42-43 километра, и это обязательство должно быть выполнено. Армения же хочет избежать исполнения этого пункта соглашения. Но это тоже нелогично. Потому что российские пограничники находятся в аэропорту Еревана, на границе Армении с Ираном и Турцией. Почему они могут там быть, а здесь — нет? Это просто предлог, чтобы держать дорогу закрытой. Мы ждали три года. Нас обвиняли в том, что мы применим силу, чтобы открыть эту дорогу. Хотя это было абсурдное обвинение», - сказал азербайджанский лидер.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, МАРШРУТ


Похожие новости


Алиев: в комментариях, полученных от Армении по мирному договору, нет никакого упоминания о Карабахе и карабахских армянах Азербайджан не согласится на проведение делимитации границы с Арменией на основе карт 70-х годов XX века - Алиев Алиев: руководство Армении должно сделать выводы из этих уроков истории и вести себя так, чтобы не вызвать наш гнев Алиев: совместное заявление Баку и Еревана - демонстрация взаимной политической воли для нормализации азербайджано-армянских отношений Армения сохранит свой суверенитет, если станет хорошим соседом – президент Азербайджана Власти Азербайджана продолжают подсчет ущерба, нанесенного экологии Карабаха и В.Зангезура - Алиев Армения, даже при наличии самого современного вооружения, не сможет противостоять Азербайджану - Алиев Алиев: в настоящее время ведутся обсуждения вокруг проведения новой встречи в «брюссельском формате» Армения, отказавшись от Зангезурского коридора, лишает себя возможности открытия всех коммуникаций с Азербайджаном – Алиев Баку ждет от Еревана письменного подтверждения признания территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az