США предпримут новые операции против хуситов в случае продолжения их атак

Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия против йеменских хуситов, если они не прекратят свои атаки на торговые суда в Красном море, заявил в интервью телеканалу CBS News пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.
США "будут готовы принять дальнейшие действия", если это потребуется, сказал он.
По словам пресс-секретаря Пентагона, в настоящее время продолжается оценка нанесенного хуситам ущерба в результате ударов. "По предварительным данным, они дали хороший результат", - сказал он, указав, что никаких ответных действий со стороны хуситов пока не было.
Вслед за нанесением ударов по военным объектам хуситов в ночь на пятницу лидеры йеменских повстанцев заявили, что они не останутся безнаказанными. Йеменские хуситы указали, что не прекратят удары по судам, связанным с Израилем, в Красном море, несмотря на авиаудары США и Великобритании.
"Мы подтверждаем, что никаких оправданий агрессии против Йемена нет, так же как и не было угрозы международной навигации в Красном и Аравийском морях. Удары наносились и будут наноситься лишь по израильским судам и по судам, которые направляются в порты оккупированной Палестины", - приводят западные СМИ слова представителя мятежников Мухаммеда Абдулсалама.
Центральное командование вооруженных сил США сообщило о более чем 60 ударах по 16 объектов хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу, с использованием 100 высокоточных боеприпасов различных типов, в том числе крылатых ракет Tomahawk.
В операции, в частности, были задействованы свыше 15 американских палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, поднимавшихся с авианосца USS Dwight Eisenhower ВМС США, который находится в Красном море, а также атомная подводная лодка USS Florida, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.
В операции по нанесению ударов по военных объектам хуситов также приняли участие четыре истребителя-бомбардировщика Typhoon британских Королевских ВВС.
Власти Азербайджана отбирают подрядчиков для строительства 60 жилых домов в Агдаме
В Гааге прошло I процедурное заседание в рамках арбитража Баку против Еревана за незаконную эксплуатацию энергетических ресурсов в Карабахе и В.Зангезуре
Мирзоев назначен замминистра обороны Азербайджана – командующим Сухопутными войсками
BlackRock покупает инвестфонд Global Infrastructure Partners за $12,5 млрд
Tesla остановит производство на заводе в Берлине на две недели из-за нехватки комплектующих
EBay выплатит штраф в $3 млн для урегулирования дела о преследовании ее сотрудниками пары блогеров
Азербайджан подарил Грузии 16 газелей
AMU направит 421,7 тыс. манатов на текущий ремонт 2 этажей учебного центр
В Азербайджане в 2023г в рамках механизма возврата по НДС населению вернули 154 млн манатов
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на оказание услуг по организации поездок
Реализуйте свои планы с кредитом до 50 000 AZN
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы