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США предпримут новые операции против хуситов в случае продолжения их атак

Соединенные Штаты готовы предпринять дальнейшие действия против йеменских хуситов, если они не прекратят свои атаки на торговые суда в Красном море, заявил в интервью телеканалу CBS News пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

США "будут готовы принять дальнейшие действия", если это потребуется, сказал он.

По словам пресс-секретаря Пентагона, в настоящее время продолжается оценка нанесенного хуситам ущерба в результате ударов. "По предварительным данным, они дали хороший результат", - сказал он, указав, что никаких ответных действий со стороны хуситов пока не было.

Вслед за нанесением ударов по военным объектам хуситов в ночь на пятницу лидеры йеменских повстанцев заявили, что они не останутся безнаказанными. Йеменские хуситы указали, что не прекратят удары по судам, связанным с Израилем, в Красном море, несмотря на авиаудары США и Великобритании.

"Мы подтверждаем, что никаких оправданий агрессии против Йемена нет, так же как и не было угрозы международной навигации в Красном и Аравийском морях. Удары наносились и будут наноситься лишь по израильским судам и по судам, которые направляются в порты оккупированной Палестины", - приводят западные СМИ слова представителя мятежников Мухаммеда Абдулсалама.

Центральное командование вооруженных сил США сообщило о более чем 60 ударах по 16 объектов хуситов в Йемене, нанесенных в ночь на пятницу, с использованием 100 высокоточных боеприпасов различных типов, в том числе крылатых ракет Tomahawk.

В операции, в частности, были задействованы свыше 15 американских палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18, поднимавшихся с авианосца USS Dwight Eisenhower ВМС США, который находится в Красном море, а также атомная подводная лодка USS Florida, способная нести 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

В операции по нанесению ударов по военных объектам хуситов также приняли участие четыре истребителя-бомбардировщика Typhoon британских Королевских ВВС.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, ЙЕМЕН, УДАРЫ


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