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Происшествия 15.01.2024 14:19

В Баку произошел сильный взрыв в мебельном цехе, есть погибшие и пострадавшие - МЧС

В Баку произошел сильный взрыв в мебельном цехе, есть погибшие и пострадавшие, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС Азербайджана.

По данным МЧС в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара, возникшего в результате взрыва в цехе. В ведомстве отмечают, что пожар локализован.

При этом в МЧС подчеркнули, что также продолжаются поисково-спасательные работы, так как под завалами могут находиться погибшие и пострадавшие.

Официальные лица Азербайджана обещают в ближайшее время предоставить официальную информацию о погибших и пострадавших.

На месте пожара работают 15 бригад скорой помощи.

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Тэги: ЦЕХ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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