В результате взрыва в мебельном цеху в Баку погибли 3 человека - Генпрокуратура и МЧС Азербайджана

В результате взрыва в понедельник в мебельном цеху, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, по предварительным данным из-под завалов извлечены тела трех погибших.

В совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС Азербайджана сообщается, что в результате инцидента пострадали 24 человека.

Из числа пострадавших 6 человек после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой, лечение 18 продолжается в больнице. Состояние их стабильное.

Ведомства отмечают, что по факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц).

В Генпрокуроре создана совместная следственная группа, состоящая из профессиональных следователей Прокуратуры и МЧС, а расследование поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры.

«Для установления причины взрыва, размера ущерба, а также других вопросов, связанных с делом, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия», - подчеркивают Генпрокуратура и МЧС.

Б.Рустамбеков