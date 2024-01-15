Более 20 человек пострадали в результате взрыва в мебельном цеху в Баку - TABIB

В результате взрыва в понедельник в мебельном цеху, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, пострадали 24 человека, говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TABIB).
«К месту взрыва были привлечены 19 бригад скорой помощи. Согласно последней информации, в результате взрыва и возникшего пожара пострадали 24 человека, из которых одному человеку была оказана первая медицинская помощь на месте, остальные – госпитализированы. 10 пострадавших в результате взрыва доставлены в Клинический медицинский центр. Больные поступили в больницу с диагнозами политравмы суставов, множественных ожогов и переломов туловища», - указывается в информации.
Как сообщалось ранее, по информации МЧС Азербайджана, к настоящему времени пожар локализован, ведутся работы по полному тушению пожара и ликвидации последствий происшествия.
При этом в МЧС считают, что под завалами могут находиться погибшие.
Н.Аббасова
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