Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до 6 – Генпрокуратура Азербайджана

Число погибших при взрыве в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку увеличилось до 6, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось о 3 погибших в результате инцидента.

«Согласно обновленной информации в ходе спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлечены тела 6 человек», - отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, в понедельник в мебельном цеху, расположенном недалеко от улицы Абая Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, произошел взрыв.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности повлекшее смерть двух и более лиц по неосторожности) и 314.3 (халатность повлекшее смерть двух и более лиц).

Для установления причины взрыва, размера ущерба, а также других вопросов, связанных с делом, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Р.Ахмедов