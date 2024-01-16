В Карабахе и В.Зангезуре с ноября 2020г очищено от мин и боеприпасов более 118 тыс. га – глава ANAMA

С ноября 2020 года в Карабахе и Восточном Зангезуре очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью более 118 тыс. га, сообщил председатель правления агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.
Сулейманов во вторник журналистам сообщил, что с ноября 2020 года по сегодняшний день на минах подорвался 341 человек, 65 из них погибли.
Р.Керимов
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