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Карабах 16.01.2024 13:50

В Карабахе и В.Зангезуре с ноября 2020г очищено от мин и боеприпасов более 118 тыс. га – глава ANAMA

С ноября 2020 года в Карабахе и Восточном Зангезуре очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория площадью более 118 тыс. га, сообщил председатель правления агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

Сулейманов во вторник журналистам сообщил, что с ноября 2020 года по сегодняшний день на минах подорвался 341 человек, 65 из них погибли.

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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