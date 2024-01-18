Минсельхоз США ожидает снижения мирового производства свинины в 2024 г. до 114,2 млн тонн

Минсельхоз США снизил прогноз производства свинины в мире в 2024 году на 1% по сравнению с предыдущей оценкой, до 114,2 млн тонн, на фоне ухудшения ожиданий по производству в Китае, ЕС и Бразилии, говорится в обзоре ведомства.

Таким образом, Минсельхоз США ожидает снижения глобального производства свинины в этом году по сравнению с прошлым годом, когда на рынок было поставлено 115,2 млн тонн (предыдущий прогноз на 2024 год предполагал некоторый рост выпуска - до 115,5 млн тонн).

Согласно новой оценке ведомства, производство свинины в КНР составит 55,2 млн тонн (предыдущая оценка - 55,95 млн тонн, показатель за 2023 год - 56,9 млн тонн). Корректировка прогноза обусловлена сохраняющимся слабым спросом, который тормозит рост внутренних мощностей.

Оценка производства свинины в ЕС была снижена до 20,7 млн тонн с 21,15 млн тонн на фоне продолжающегося регуляторного давления и меняющихся предпочтений потребителей, отмечается в обзоре. Прогноз для Бразилии был скорректирован до 4,675 млн тонн с 4,825 млн тонн с учетом слабеющего спроса со стороны ключевого импортера - Китая.

Из-за сокращения спроса со стороны КНР прогноз глобального экспорта свинины в 2024 году также был снижен - на 2% по сравнению с предыдущей оценкой, до 10,2 млн тонн. Новый прогноз для Бразилии составляет 1,5 млн тонн (1,53 млн тонн в октябре), для ЕС - 3,1 млн тонн (3,2 млн тонн в октябре). Оценка экспорта из США осталась практически неизменной (3,12 млн тонн против 3,15 млн тонн в октябре) с учетом сохраняющейся сильной динамики поставок на основные рынки, включая Мексику и Канаду.

После пересмотра прогнозы поставок свинины из США и ЕС - двух крупнейших мировых экспортеров этого мяса - практически совпали, это произошло впервые с 2015 года, отметил Минсельхоз США.

Китай, который является крупнейшим в мире импортером свинины, как ожидается, ввезет 2,25 млн тонн в 2024 году. Оценка была снижена по сравнению с предыдущим прогнозом (2,3 млн тонн), но остается выше показателя за 2023 год (1,925 млн тонн).

Как сообщалось, в настоящее время РФ готовится к экспорту свинины в Китай. 19 декабря 2023 года в Пекине был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине из России, в конце декабря - ветеринарный сертификат.

По оценке Национального союза свиноводов, с учетом необходимости аттестации производств, адаптации на китайском рынке, выстраивания логистических и финансовых цепочек в 2024 году поставки будут достаточно скромны - на уровне 25-30 тыс. тонн. В перспективе же нескольких лет, по оценке союза, российские экспортеры свинины могут поставлять на китайский рынок около 200 тыс. тонн свинины в год и занять на нем 7-10%.

По данным Минсельхоза РФ, в 2023 году экспорт свинины достиг 255 тыс. тонн. В 2022 году он составлял около 170 тыс. тонн. Производство свиней на убой (в живом весе) выросло на 6,1%, до 5,6 млн тонн.