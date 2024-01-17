Миллер обсудил с вице-премьером Казахстана поставки и транзит российского газа

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провел в среду в Санкт-Петербурге рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.
"Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой отрасли. Основное внимание было уделено развитию взаимодействия в области поставки и транспортировки российского природного газа", - пишет "Газпром".
Предыдущая встреча Миллера и Скляра была 30 ноября прошлого года.
Как сообщалось, в июне 2023 года "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Республики Узбекистан. В октябре 2023 года состоялась церемония начала поставок российского природного газа по этому маршруту. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".
В ноябре 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействие в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.
Ранее Миллер сообщал, что летом 2024 года намечено подписать с Казахстаном, а также Узбекистаном и Кыргызстаном среднесрочные пятнадцатилетние контракты на поставку газа. Их исполнение должно начаться с осени 2025 года.
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