Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8482 RUR   0.0193 GBR   2.1461 TRY   0.0564

Цена на нефть

16.01 $/bbl +/- WTI 72.40 -0.05 Brent 78.29 +0.14

ТЭК 17.01.2024 21:25

Миллер обсудил с вице-премьером Казахстана поставки и транзит российского газа

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер провел в среду в Санкт-Петербурге рабочую встречу с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

"Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в газовой отрасли. Основное внимание было уделено развитию взаимодействия в области поставки и транспортировки российского природного газа", - пишет "Газпром".

Предыдущая встреча Миллера и Скляра была 30 ноября прошлого года.

Как сообщалось, в июне 2023 года "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Республики Узбекистан. В октябре 2023 года состоялась церемония начала поставок российского природного газа по этому маршруту. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов "Средняя Азия - Центр".

В ноябре 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие взаимодействие в области поставки, транспортировки и переработки природного газа, а также его геологоразведки и добычи.

Ранее Миллер сообщал, что летом 2024 года намечено подписать с Казахстаном, а также Узбекистаном и Кыргызстаном среднесрочные пятнадцатилетние контракты на поставку газа. Их исполнение должно начаться с осени 2025 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, ГАЗПРОМ


Похожие новости


Россия просит Казахстан увеличить поставки куриных яиц КТК приостанавливал отгрузки нефти в январе из-за штормов, изучает расширение резервуарного парка Казахстан выполняет обязательства по снижению реэкспорта товаров двойного назначения в РФ Токаев предложил построить ВОЛС по маршруту Россия-Казахстан-Иран Казахстан завершил ратификацию поправок к соглашению с РФ по поставкам нефти и нефтепродуктов Казахстан и РФ согласовали возможность транспортировки казахстанской нефти в ФРГ в 2024г до 1,2 млн т Токаев заявил, что Казахстан и Россия всегда будут работать вместе Парламент Казахстана ратифицировал поправки в соглашение с РФ по поставкам нефти и нефтепродуктов Песков назвал проявлением «информационных войн» нелицеприятные оценки на Западе отношений между РФ и Казахстаном Путин вряд ли успеет навестить Назарбаева в ходе однодневного визита в Казахстан

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az