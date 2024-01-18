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Дальнее зарубежье 18.01.2024 23:07

США внесли в SDN-List транспортную компанию из ОАЭ и 17 ее танкеров

Соединенные Штаты внесли в санкционный список транспортную компанию из ОАЭ Hennesea Holdings за перевозку российской нефти выше price cap в $60/барр., 17 ее танкеров также внесены в SDN-List, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Речь идет о суднах Aristo, Hai II, HS Arge, HS Buraq, HS Esberg, HS Everett, HS Glory, HS Legend, HS Star, La Pride, Mona, Nellis, Osperous, Peria, Sara II, Sensus, Uze. Все они ходят под флагом Либерии и связаны с Hennesea Holdings.

"Незадолго до вступления в силу price cap компания Hennesea, основанная в конце 2022 года, приобрела старые танкеры, которые теперь перевозят российскую нефть и нефтепродукты. Танкеры, принадлежащие компании Hennesea, неоднократно совершают заходы в порты РФ", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Hennesea является конечным бенефициаром танкера HS Atlantica, который был внесен в SDN-List 1 декабря за перевозку российской нефти по цене дороже $60/барр.

Соединенные Штаты осенью прошлого года ужесточили свою политику в отношении компаний, которые перевозят российскую нефть выше price cap. Так, в санкционный список внесены уже ряд компаний Турции, ОАЭ, а также более десятка их судов.

Как сообщалось, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям перевозить российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё продается выше установленного их правительствами потолка - price cap (c 5 декабря - $60 за баррель). РФ запретила своим компаниям реализовывать сырьё, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45/б.

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Тэги: США, РОССИЯ, ТАНКЕРЫ, САНКЦИИ


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