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Дальнее зарубежье 22.01.2024 22:50

США обсуждают с партнерами по G7 сложные аспекты по теме замороженных российских активов - Госдеп

США продолжают работу с партнерами по G7 по теме замороженных российских активов, решают непростые вопросы, заявил в понедельник на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Мы продолжаем работу по этой теме с партнерами в рамках G7 и с другими партнерами единомышленниками", - сказал Патель, отвечая на вопрос журналиста относительно конфискации замороженных российских активов.

Он добавил, что этот процесс "имеет ряд сложных аспектов" из-за того, что все страны обладают разным законодательством и правилами, связанными с этими процессами.

Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС достигли политического соглашения о переходе к финальному этапу работы над возможностью использовать на нужды Украины доходы от замороженных российских активов.

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Тэги: США, РОССИЯ, АКТИВЫ, ПОЗИЦИЯ


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