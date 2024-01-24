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Дальнее зарубежье 24.01.2024 10:37

КНДР запустила несколько ракет в сторону Желтого моря

Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, несколько крылатых ракет были запущены КНДР в сторону Желтого моря в среду.

Подробности запуска не сообщаются.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) ВС Южной Кореи заявил, что запуск состоялся около 7 часов утра (1:00 мск) в среду.

"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится сообщении JCS.

Отмечается, что ранее КНДР запускала крылатые ракеты в сентябре прошлого года.

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Тэги: КНДР, РАКЕТЫ, МОРЕ, ПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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