КНДР запустила несколько ракет в сторону Желтого моря

Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, несколько крылатых ракет были запущены КНДР в сторону Желтого моря в среду.

Подробности запуска не сообщаются.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) ВС Южной Кореи заявил, что запуск состоялся около 7 часов утра (1:00 мск) в среду.

"Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится сообщении JCS.

Отмечается, что ранее КНДР запускала крылатые ракеты в сентябре прошлого года.