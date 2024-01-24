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Дальнее зарубежье 24.01.2024 19:20

Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

Международный суд ООН в Гааге, как ожидается, в пятницу, 26 января вынесет промежуточное решение по иску ЮАР с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения сектора Газа, сообщили в среду израильские СМИ.

ЮАР требует, чтобы в рамках промежуточных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе.

Слушания по иску ЮАР начались в Гааге 11 января.

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Тэги: ООН, СУД, ЮАР, БЛИЖНИЙ ВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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