Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

Международный суд ООН в Гааге, как ожидается, в пятницу, 26 января вынесет промежуточное решение по иску ЮАР с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения сектора Газа, сообщили в среду израильские СМИ.
ЮАР требует, чтобы в рамках промежуточных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе.
Слушания по иску ЮАР начались в Гааге 11 января.
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