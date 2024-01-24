Суд ООН в пятницу может вынести промежуточное решение по иску против Израиля

Международный суд ООН в Гааге, как ожидается, в пятницу, 26 января вынесет промежуточное решение по иску ЮАР с обвинением Израиля в геноциде палестинского населения сектора Газа, сообщили в среду израильские СМИ.

ЮАР требует, чтобы в рамках промежуточных мер суд распорядился немедленно прекратить военные действия в Газе.

Слушания по иску ЮАР начались в Гааге 11 января.