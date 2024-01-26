Exit-poll на внеочередных президентских выборах в Азербайджане проведут 3 организации – ЦИК

ЦИК Азербайджана утвердил заявки трех организаций на проведение exit-poll на внеочередных президентских выборах в стране, намеченных на 7 февраля.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЦИКе, одобрены заявки Лиги защиты трудовых прав граждан (совместно с американской организацией ORACLE ADVSIORY GROUP), Центра мониторинга "Rəy" и ООО "Центр социологических исследований".
По условиям, Лига защиты трудовых прав граждан/ORACLE ADVSIORY GROUP проведут exit-poll на 500 избирательных участках в 40 избирательных округах, Центр мониторинга "Rəy" - на 200 участках в 33 округах, Центр социологических исследований - на 125 участках в 25 округах.
Как сообщалось ранее, кандидатами для участия во внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года утверждены 7 человек.
Р.Ахмедов
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