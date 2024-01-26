Путин выражает уверенность в достижении целей СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил об уверенности в достижении целей специальной военной операции.
"Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами задач и целей", - сказал Путин в пятницу на встрече со студентами-участниками СВО.
По его словам, начало СВО было не началом войны, а попыткой прекратить войну, начатую украинским руководством.
"Они сами начали войну на Донбассе в 2014 году. Это попытка прекратить эту войну. Да, вооруженными средствами. В ответ на применение ими вооруженных сил", - подчеркнул президент РФ.
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