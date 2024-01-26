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СНГ 26.01.2024 22:17

Путин выражает уверенность в достижении целей СВО

Президент РФ Владимир Путин заявил об уверенности в достижении целей специальной военной операции.

"Я уверен, что мы добьемся реализации поставленных перед нами задач и целей", - сказал Путин в пятницу на встрече со студентами-участниками СВО.

По его словам, начало СВО было не началом войны, а попыткой прекратить войну, начатую украинским руководством.

"Они сами начали войну на Донбассе в 2014 году. Это попытка прекратить эту войну. Да, вооруженными средствами. В ответ на применение ими вооруженных сил", - подчеркнул президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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