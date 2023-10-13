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СНГ 13.10.2023 18:30

У Путина пока нет планов по поводу зарубежных визитов, кроме Китая

В планах президента РФ Владимира Путина пока нет зарубежных визитов, кроме Китая, хотя он их не исключает.

"Вы знаете, у нас... Я не исключаю этого, но конкретно, там, пока стараюсь ничего не планировать", - сказал Путин журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, есть ли у него планы на зарубежные визиты.

"У нас и дома много текущих вопросов, которые требуют особого внимания", - пояснил президент РФ.

Путин планирует посетить КНР на следующей неделе, сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков.

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Тэги: РОССИЯ, ВИЗИТ, ВЛАДИМИР ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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