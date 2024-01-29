Пхеньян успешно испытал запущенные с подлодки крылатые ракеты - ЦТАК

КНДР в воскресенье провела испытания стратегической крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31" с подводной лодки, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

"Крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд над Корейским Восточным морем (Японским морем - ИФ) и точно поразили цель на острове", - пишет ЦТАК.

Отмечается, что испытательный запуск "не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и прошел совсем независимо от ситуации в регионе".

Подчеркивается, что лидер КНДР Ким Чен Ын, который присутствовал при пуске и "руководил" им, "выразил большое удовлетворение результатом испытания". При этом он отметил стратегическую важность успешных испытаний для "строительства мощных военно-морских сил".

В воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила пуск нескольких крылатых ракет.

На минувшей неделе ЦТАК также сообщал, что первое испытание новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасар-3-31" было проведено в среду.