Песков: в Кремле следят за новостями о Залужном, они свидетельствуют о проблемах Украины

В Кремле отслеживают новости, связанные с главкомом ВСУ Валерием Залужным, эта ситуация свидетельствует о проблемах Украины после провалившегося контрнаступления, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, следят. Пока много вопросов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, очевидным остается одно: "У киевского режима много проблем, там все неладно - это однозначно".

"Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима", - сказал Песков.