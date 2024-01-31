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Регион 31.01.2024 16:46

Песков: в Кремле следят за новостями о Залужном, они свидетельствуют о проблемах Украины

В Кремле отслеживают новости, связанные с главкомом ВСУ Валерием Залужным, эта ситуация свидетельствует о проблемах Украины после провалившегося контрнаступления, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, следят. Пока много вопросов", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, очевидным остается одно: "У киевского режима много проблем, там все неладно - это однозначно".

"Очевидно, что провалившееся контрнаступление и проблемы на фронтах приводят к росту противоречий среди представителей киевского режима", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, УКРАИНА, ГЛАВКОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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