Запасы нефти в США выросли на 1,23 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей - до 421,91 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 1,16 млн баррелей и составили 254,13 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,54 млн баррелей, до 130,79 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,1 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

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