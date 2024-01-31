Росстат оценил добычу газа в России в 2023 г. в 638 млрд кубометров

Добыча природного газа в РФ, по данным Росстата, в 2023 году составила 638 млрд куб. м. Неделей ранее данные ЦДУ ТЭК раскрыл вице-премьер Александр Новак - цифра была чуть меньше (636,7 млрд куб. м).
Согласно макропрогнозу, добыча газа в стране в 2023 году прогнозировалась на уровне 642 млрд куб. м. Главная причина расхождения с предварительной оценкой - теплая погода в ноябре. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в ноябре 2023 года температура воздуха по стране была примерно на 2 градуса Цельсия выше как климатической нормы, так и уровня ноября 2022 года.
В 2021 году добыча в России составила 763 млрд куб. м, в 2022-м - 676 млрд куб. м.
В 2024 году, по макропрогнозу, отбор ожидается на уровне 666,7 млрд куб. м по базовому сценарию и 644,7 млрд куб. м - по консервативному.0
Производство в декабре 2023 года составило 61,6 млрд куб. м, что на 3% больше, чем за декабрь 2022 года (59,9 млрд куб. м).
Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного") (53,7 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного ("газ горючий природный нефтяных месторождений") (7,9 млрд куб. м).
Температурный фон, влияющий на потребление газа в энергетике, в отчетном месяце оказывал поддержку потреблению. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в декабре 2023 года температура воздуха по стране была примерно на 1 градус Цельсия ниже климатической нормы, на уровне декабря 2022 года.
В суточном разрезе в начале декабря "Газпром" сообщал о новых рекордах поставок газа потребителям России по Единой системе газоснабжения. ЕСГ - сеть магистральных газопроводов компании, которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, в перспективе их планируется соединить с ЕСГ.
На внешних рынках наблюдалось наращивание поставок газа в Китай и Узбекистан.
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