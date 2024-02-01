Парламент Венгрии 5 февраля проголосует по заявке Швеции на членство в НАТО

Венгерский парламент 5 февраля проведет внеочередное заседание, на котором проведет голосование по вопросу присоединения Швеции к НАТО.
"Протокол о присоединении Королевства Швеции к Североатлантическому договору. Финальное голосование", - говорится в расписании на 5 февраля, опубликованном на сайте парламента.
Уточняется, что заседание начнется в 13:00 по местному времени (16:00).
На прошлой неделе спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер заявил, что не видит срочности в утверждении заявки Швеции на присоединение к НАТО. Кёвер отмечал отсутствие сомнений в том, что одна из оппозиционных партий, которая выступала против венгерских интересов, призовет к проведению внеочередной встречи по этому вопросу. Однако, заявил Кёвер, "она, скорее всего, потерпит неудачу".
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что венгерское правительство призовет парламент как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в альянсе.
Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление
25 января власти Турции завершили процесс ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО. Документ ратифицировал парламент, а затем - подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Таким образом, Венгрия осталась единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции. Однако в Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.
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