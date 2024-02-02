США и Великобритания нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене

США и Великобритания в пятницу вновь атаковали с воздуха объекты мятежников-хуситов на северо-западе Йемена, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на телеканал "Аль-Масира", подконтрольный хуситам.

США и Великобритания "нанесли семь ударов по нескольким позициям, откуда повстанцы обычно запускают ракеты и беспилотники по торговым судам", информирует ЭФЭ.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.