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Дальнее зарубежье 02.02.2024 20:07

США и Великобритания нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене

США и Великобритания в пятницу вновь атаковали с воздуха объекты мятежников-хуситов на северо-западе Йемена, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на телеканал "Аль-Масира", подконтрольный хуситам.

США и Великобритания "нанесли семь ударов по нескольким позициям, откуда повстанцы обычно запускают ракеты и беспилотники по торговым судам", информирует ЭФЭ.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.

Вооруженная повстанческая группировка "Ансар Аллах", членов которой также называют хуситами, в настоящее время контролирует существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии.

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Тэги: США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ХУСИТЫ, УДАРЫ


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