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Наука и образование 04.02.2024 12:37

Возвращение корабля Crew Dragon с коммерческими туристами с МКС на Землю перенесли на вторник

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя космическими туристами на борту покинет Международную космическую станцию (МКС) для возвращения на Землю не ранее вторника из-за непогоды в районе приводнения, сообщает NASA.

Ранее отстыковку корабля от станции планировалось осуществить в понедельник.

"NASA, Axiom Space, и SpaceX теперь планируют отстыковку корабля третьей миссии Axiom от МКС не ранее вторника 6 февраля. Специалисты отказались от проведения отстыковки корабля Dragon SpaceX с экипажем миссии Axiom 5 февраля из-за погодных условий у берегов Флориды ", - говорится в сообщении управления.

Корабль с туристами прибыл на станцию 20 января. В состав экипажа корабля, выполняющего полет по программе компании Axiom в рамках соглашения со SpaceX, входят бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который исполняет обязанности командира, пилот итальянец Вальтер Вилладеи и специалисты миссии швед Маркус Вандт и Альпер Гезеравчи, который стал первым астронавтом в истории Турции.

В рамках нынешней третьей миссии Axiom (Ax-3) туристы работали вместе с действующим экипажем станции. Они должны были провести на ее борту 30 научных экспериментов.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Полёт экипажа второй миссии Ax-2 к МКС состоялся в мае 2022 года.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

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Тэги: США, МКС, ТУРИСТЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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