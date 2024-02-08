Службы безопасности Израиля и ПНА провели переговоры о снижении напряженности на Западном берегу реки Иордан

Руководители служб безопасности Израиля и члены Палестинской национальной администрации (ПНА) обсудили меры по нормализации ситуации на Западном берегу реки Иордан в преддверии начала священного для мусульман месяца Рамадан (в марте), сообщает The Times of Israel.
"Высокопоставленные представители сферы безопасности Израиля во вторник участвовали в негласной встрече с их коллегами из ПНА в Тель-Авиве для обсуждения того, как уменьшить напряженность на Западном берегу перед Рамаданом, заявили The Times of Israel представитель Израиля и высокопоставленный дипломат, знакомый с вопросом", - информирует издание.
По данным газеты, во встрече приняли участие глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, руководитель Службы общей безопасности ("Шин-Бет") Ронен Бар, глава координатора действий правительства Израиля на территориях (COGAT) Гассан Алиан, а со стороны ПНА - глава Службы общей разведки Палестины Маджид Фарадж и министр по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх.
На переговорах речь шла об экономическом кризисе на Западном берегу реки Иордан: его усугубили блокирование Израилем налоговых поступлений, собираемых для ПНА, запрет - после начала боевых действий Израиля и группировки ХАМАС 7 октября 2023 года - для 150 тыс. палестинцев возвращаться в Израиль и израильские поселения на работу, временный запрет для арабских граждан Израиля въезжать в города ПНА, развертывание многочисленных КПП на Западном берегу.
Израильские представители заявили, что в рамках урегулирования ситуации они сократят количество КПП и рейдов на Западном берегу, разрешат части работников в возрасте старше 45 лет вернуться на работу в Израиль и вновь будут пускать израильских арабов в некоторые палестинские города. По информации источников, израильская сторона выразила оптимизм, что правительство Израиля в итоге одобрит предложенные меры. Также она дала понять, что Израиль проявит гибкость по проблеме налогов для ПНА.
The Times of Israel напоминает, что израильские власти удерживают $75 млн собранных для Рамаллы налогов: это соответствует примерно той сумме, которую ПНА обычно платили служащим в секторе Газе, и составляло четверть месячного объема средств, поступавших в анклав до событий 7 октября 2023 года.
В январе Израиль одобрил план, согласно которому средства для Газы будут пересылать в Норвегию в трастовый фонд. После разрешения министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича деньги смогут поступить ПНА. Тем не менее, ПНА будет по-прежнему запрещено выплачивать деньги служащим в Газе. Кроме того, Осло пока официально не приняло данное предложение.
7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию против ХАМАС в секторе Газа.
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