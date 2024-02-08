Власти Пакистана перекрыли границы с Ираном и Афганистаном, отключили мобильную связь

Пакистанские власти закрыли границы с Ираном и Афганистаном, отключили мобильную связь по стране с целью обеспечить нормальное проведение парламентских выборов в четверг, сообщают региональные СМИ.

Решение о закрытии границы относится и к грузовым и к пассажирским перевозкам. Власти пообещали снова открыть границы уже в пятницу.

В МВД Пакистана отметили, что решение блокировать работу сотовых операторов нужно для поддержания закона и порядка. В ведомстве не уточнили, когда отменят блокировку.

В партии "Движение за справедливость", бывший лидер которой экс-премьер Имран Хан оказался в тюрьме по ряду обвинений, назвали приостановку работы сотовой связи "серьезной атакой на демократию" и "трусливой попыткой власть предержащих бороться с инакомыслием, манипулировать результатами выборов".

Также власти задействовали десятки тысяч сотрудников служб безопасности для охраны избирательных участков.

Глава Центральной избирательной комиссии Сикандар Султан Раджа ранее пообещал честные и свободные выборы и призвал избирателей "голосовать без всякого страха".

Тем временем группа неизвестных забросала гранатами два избирательных участка в провинции Белуджистан. Нападение вызвало панику среди присутствующих, но никто не пострадал. Накануне там подорвали два взрывных устройства; погибли 30 человек, а ответственность за теракты взяла на себя группировка ИГ (запрещена в РФ). В провинции Хайбер-Пахтунхва, граничащей с Афганистаном, один военный погиб, когда по пакистанским военным открыли огонь.

Участие в выборах подтвердили 44 партии, свыше 5 тыс. представителей от этих партий будут бороться за 266 мест в Национальной ассамблее - это нижняя палата парламента Пакистана. Еще 70 портфелей в ней отведены для женщин и представителей меньшинств.

Основными претендентами на победу на выборах считаются: центристская Пакистанская мусульманская лига (Н) экс-премьера Наваза Шарифа, а также центристская партия с правым уклоном "Движение за справедливость", которую основал экс-премьер Имран Хан, но теперь ее возглавляет его соратник Гохар Али Хан. Также сильным участником должна быть левоцентристская Пакистанская народная партия: ее председатель - Бхутто Зардари, сын экс-премьера Беназир Бхутто, убитой в ходе покушения в 2007 году. Бхутто Зардари также обнародовал заявление, потребовав восстановить мобильную связь.

Западные СМИ отмечают, что в условиях сложившегося к настоящему моменту политического ландшафта в Пакистане наиболее вероятно избрание Наваза Шарифа на пост премьера: в прошлом он уже трижды возглавлял правительство страны. Его поддерживает младший брат - Шебхаз Шариф, бывший премьером в 2022 - 2023 годах.

Associated Press отмечает, что выборы проходят на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран. Новому правительству Пакистана придется справляться с экономическим кризисом, сдерживанием нелегальной миграции, массовыми волнениями. Население страны сталкивается с высокой инфляцией, ростом уровня бедности, перебоями с подачей газа и электричества. Для поддержания экономки Пакистан, после премьерства Хана в 2018 - 2022 годах, все больше полагается на международные займы - от МВФ, Китая, Саудовской Аравии.