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Дальнее зарубежье 08.02.2024 20:24

Дефицит бюджета США незначительно снизится в 2024 фингоду, а затем будет расти

Дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году, который завершится в сентябре, незначительно снизится и составит около $1,58 трлн по сравнению с $1,68 трлн по итогам прошлого фингода, прогнозирует Бюджетное управление Конгресса США.

Однако в дальнейшем ожидается рост отрицательного сальдо. В результате в 2025 фингоду оно будет составлять порядка $1,77 трлн, а в 2034 фингоду достигнет $2,56 трлн.

Отношение дефицита к ВВП страны в этом году будет находиться на уровне 5,6%, в следующем - 6,1%, а затем опустится до 5,2% в 2027-2028 фингодах.

В 2034 фингоду показатель вернется к отметке 6,1%. "Со времен Великой депрессии дефицит превышал этот уровень только в течение и сразу после Второй мировой войны, финансового кризиса 2007-2009 гг. и пандемии коронавируса", - отмечается в сообщении.

Объем госдолга, как ожидается, увеличится с 99% ВВП на конец 2024 года до рекордных 116% ВВП к концу 2034 года. "Долг будет продолжать расти, если действующие законы в целом останутся неизменными", - говорится в отчете.

По прогнозу управления, Федеральная резервная система начнет снижение процентных ставок во втором квартале этого года.

Чистые процентные выплаты по гособязательствам, как ожидается, поднимутся с 2,4% ВВП в прошлом году до 3,1% в текущем году и до 3,9% через десять лет.

Также управление полагает, что доходность десятилетних американских гособлигаций будет находиться в районе 4,6% годовых в ближайшие два года по сравнению с 4% в 2023 году. Затем в 2026 году она опустится до 3,9%. Как ожидается, средний уровень доходности в 2027-2028 гг. составит 3,8% годовых, в 2029-2034 гг. - 4,1%.

Безработица в стране в этом году поднимется до 4,2%, в 2025 году - до 4,4%. В 2023 году она находилась на отметке 3,6%.

По оценке управления, отношение числа американцев в возрасте 25-64 лет к людям 65 лет и старше в 2024 году будет составлять 2,9 к 1, в 2054 году - 2,2 к 1. При этом общее население страны увеличится с 342 млн человек до 383 млн.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, ГОСДОЛГ, ПРОГНОЗ


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