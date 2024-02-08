Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне на уровне 51 млн т

Минсельхоз США в февральском обзоре сохранил на уровне января прогнозы экспорта пшеницы из РФ и ее сбора в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.).
Так, оценка экспорта пшеницы составляет 51 млн тонн, ее сбора - 91 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС также не изменился - 36,5 млн тонн.
Оценка производства фуражного зерна также сохранена на январском показателе - 42,94 млн. Прогноз экспорта вырос незначительно - до 11,39 млн с 11,36 млн тонн месяцем ранее.
Прогноз экспорта кукурузы третий месяц подряд не меняется - 5,3 млн тонн. Оценка ее сбора сохранилась на уровне января - 17 млн тонн.
Минсельхоз США в своих прогнозах по РФ не учитывает данные по Крыму и новым территориям.
Мировой сбор пшеницы в этом сельхозгоду оценивается в 785,74 млн тонн (784,91 млн тонн по январскому прогнозу), фуражного зерна - в 1 млрд 510,08 млн тонн (1 млрд 513,85 млн тонн), кукурузы - в 1 млрд 232,57 млн тонн (1 млрд 235,73 млн тонн).
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