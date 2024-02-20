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Дальнее зарубежье 20.02.2024 14:03

Венгерские парламентарии проголосуют по вопросу о присоединении Швеции к НАТО в следующий понедельник

Парламент Венгрии намерен провести голосование о присоединении Швеции к НАТО 26 февраля, сообщил во вторник Bloomberg со ссылкой на лидера парламентской фракции правящей партии ФИДЕС Мате Кочиша.

"В повестку дня сессии 26 февраля будет включено голосование по протоколу о присоединении Швеции к НАТО", - говорится в его сообщении.

Кочиш отметил, что парламентская фракция ФИДЕС намерена поддержать запрос Швеции о присоединении к НАТО.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году.

Венгрия осталась единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции. Однако в Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, ГОЛОСОВАНИЕ


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