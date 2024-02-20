США в пятницу опубликуют новые санкции против РФ - Белый дом

Вашингтон планирует в пятницу опубликовать новый пакет мер в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник советник Белого дома по коммуникации по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы опубликуем крупный пакет санкций на этой неделе в пятницу", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Он заявил журналистам, что новый пакет является реакцией на случившееся с Навальным.

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает введение дополнительных санкций в связи со смертью Навального.