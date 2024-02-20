Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8308 RUR   0.0184 GBR   2.1397 TRY   0.055

Цена на нефть

19.02 $/bbl +/- WTI 79.19 0.00 Brent 83.56 +0.09

Дальнее зарубежье 20.02.2024 21:25

США в пятницу опубликуют новые санкции против РФ - Белый дом

Вашингтон планирует в пятницу опубликовать новый пакет мер в отношении РФ в связи со смертью Алексея Навального, сообщил во вторник советник Белого дома по коммуникации по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы опубликуем крупный пакет санкций на этой неделе в пятницу", - приводят американские СМИ слова Кирби.

Он заявил журналистам, что новый пакет является реакцией на случившееся с Навальным.

В понедельник президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон рассматривает введение дополнительных санкций в связи со смертью Навального.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


США рассматривают введение дополнительных санкций против России - Байден В Белом доме утверждают, что новая угроза нацбезопасности США связана с разработкой РФ противоспутникового оружия Путин заявил, что для РФ на посту президента США лучше Байден, чем Трамп В Кремле опровергли сообщения о предложении Москвы заморозить украинский конфликт Россия не будет доказывать миру причастность США к подрыву «Северного потока», поскольку «втягиваться в эту работу себе дороже» - Путин Путин призвал США убедить Украину начать переговоры с Россией Россия осуждает удары США по Сирии и Ираку В Кремле отмечают сохраняющееся враждебное отношение США к России США готовы принять меры в отношении китайских компаний, сотрудничающих с российскими в области ВПК В Кремле заявили, что не приветствуют намерения США нанести удары по связанным с Ираном объектам на Ближнем Востоке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az