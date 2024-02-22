Великобритания включила в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2", а также ее главу - Олега Карпушина, говорится в опубликованном релизе.
США ввели санкции в отношении ООО в ноябре 2023 года.
"Арктик СПГ 2" строит одноименный завод по сжижению природного газа (СПГ) в России тремя очередями. Первая была запущена в эксплуатацию в декабре минувшего года.
Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC владеют по 10% в проекте, у "НОВАТЭКа" - 60%.
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