Путин завершил 30-минутный полет на Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин успешно завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Самолет совершил посадку на посадочную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова. Полет ракетоносца, в кабине которого находился президент РФ, длился 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

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