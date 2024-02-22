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Регион 22.02.2024 17:11

Путин завершил 30-минутный полет на Ту-160М

Президент РФ Владимир Путин успешно завершил полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М.

Самолет совершил посадку на посадочную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова.

Полет ракетоносца, в кабине которого находился президент РФ, длился 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОЛЕТ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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