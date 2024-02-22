Запасы нефти в США выросли на 3,51 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,51 млн баррелей - до 442,96 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 293 тыс. баррелей и составили 247,04 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 4,01 млн баррелей, до 121,65 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 3,75 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,6 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2,1 млн баррелей.
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