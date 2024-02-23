Байден объявил о новых санкциях в отношении РФ

Президент США Джо Байден в пятницу объявил о введении более чем 500 новых санкционных мер против России, они, в частности, затронут финансовый сектор и ОПК, информирует Белый дом.
"Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкций в отношении России, которые нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, сети снабжения и тех, кто способствует обходу санкций", - говорится в заявлении Байдена, обнародованном Белым домом.
"Мы вводим новые экспортные ограничения в отношении примерно 100 предприятий, оказывающих поддержку оборонной промышленности России. Мы также принимаем меры по дальнейшему сокращению доходов, которые Россия получает от экспорта энергоносителей", - сказано в документе.
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