Число подсанкционных российских лиц превысило 6000

Число российских лиц и компаний, находящихся под санкциями хотя бы одной из основных западных стран-инициаторов, по итогам очередного раунда введения ограничительных мер превысило 6 тыс. На данный момент оно составляет 6063 по сравнению с порядка 1000 по состоянию на 20 февраля 2022 года и 5444 на конец прошлого года, свидетельствует статистика системы X-Compliance.
За период с начала 2024 года США и их союзники приняли уже 1019 санкционных мер в отношении российских физических и юридических лиц, в том числе в короткий отрезок с 22 по 25 февраля - 964. В частности, в американские списки попали 488 российских лиц, что является рекордным показателем за один день, в канадские - 161, европейские - 151, австралийские - 86.
В регулярной статистике по санкциям X-Compliance учитываются 11 основных санкционных списков иностранных государств, в том числе США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Польши, Канады, Японии и Австралии.
X-Compliance - сервис для управления комплаенс-рисками, созданный специалистами группы "Интерфакс". По данным опроса Национального совета финансового рынка, 63% финансовых организаций используют X-Compliance, в частности, для исполнения требований российских контрсанкций.
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