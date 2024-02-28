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ТЭК 28.02.2024 23:30

В России добыча газа в январе вернулась к досанкционным уровням

Добыча природного газа в РФ в январе 2024 года составила 65,1 млрд куб. м, что на 6,7% больше, чем за январь 2023 года (61 млрд куб. м).

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного") (55,7 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного ("газ горючий природный нефтяных месторождений") (9,4 млрд куб. м).

Температурный фон, влияющий на потребление газа в энергетике, в отчетном месяце оказывал поддержку потреблению. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в январе 2024 года температура воздуха по стране была примерно на один градус Цельсия ниже климатической нормы, и на два градуса ниже, чем в январе 2023 года. Февральская погода в России соответствовала климатической норме (и была на один градус холоднее прошлогодней).

На этом фоне выработка тепловых электростанций выросла на 3,4% (при том, что остальные виды генерации также только наращивали производство). Выпуск такой газоёмкой продукции, как азотные удобрения увеличился на 3,7% - до 1,088 млн тонн.

На внешних рынках увеличивались поставки "Газпрома" в Китай и Узбекистан.

Согласно среднесрочному макропрогнозу, добыча газа в России в 2024 году ожидается на уровне 666,7 млрд куб. м по базовому сценарию и 644,7 млрд куб. м - по консервативному. В 2021 году в России добыто 763 млрд куб. м, в 2022-м - 676 млрд куб. м, а 2023 - 638 млрд куб. м.

Производство газа в России в 2022 и 2023 году испытало существенное снижение из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны - растет его потребление внутри страны, а также поставки на Восток.

Показатель добычи января 2024 года (65,1 млрд куб. м) уже вполне сопоставим с январскими показателями предыдущих лет: 2020 (65,5 млрд куб. м) и 2018 (65,4 млрд куб. м), а некоторые заметно превосходит: 2016 (61,9 млрд куб. м), 2015 (62,9 млрд куб. м).

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗ, ДОБЫЧА, СТАТИСТИКА


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