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Регион 29.02.2024 16:00

Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС - спикер парламента

Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Мы готовы, однозначно", - сказал Симонян, отвечая на вопрос журналиста, готова ли Армения углубить отношения с ЕС, стать кандидатом на членство в ЕС.

По его словам, Армения будет двигаться по тому направлению, "которое обеспечит нам максимальную безопасность".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ВСТУПЛЕНИЕ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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