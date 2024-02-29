Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС - спикер парламента

Армения готова углублять отношения с Евросоюзом и стать кандидатом на членство в ЕС, заявил спикер парламента республики Ален Симонян.

"Мы готовы, однозначно", - сказал Симонян, отвечая на вопрос журналиста, готова ли Армения углубить отношения с ЕС, стать кандидатом на членство в ЕС.

По его словам, Армения будет двигаться по тому направлению, "которое обеспечит нам максимальную безопасность".