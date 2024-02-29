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Дальнее зарубежье 29.02.2024 21:18

Противоспутниковые системы РФ угрожают нацбезопасности США - Пентагон

Противоспутниковые системы, которые разрабатывает Россия, представляют серьезную угрозу национальной безопасности США, заявил в конгрессе командующий американскими Космическими силами генерал Сивен Уайтинг.

"Противокосмический потенциал России представляет собой реальную угрозу в космической сфере, нашей национальной безопасности и способности командования решительно реагировать в целях защиты наших интересов и интересов наших союзников и партнеров", - сказал он, выступая на слушаниях сенатского комитета по вооруженным силам.

"Несмотря на военные действия на Украине и экономические санкции, Россия продолжает разрабатывать комплекс противокосмических вооружений начиная от систем ведения электромагнитной войны, оружия направленной энергии и постановщиков помех спутниковой связи, наступательного потенциала в киберпространстве до орбитальных и наземных противоспутниковых систем, которые существуют ради одной ясной цели", - указал генерал.

"Это оружие предназначено для того, чтобы нарушать, угрожать и уничтожать космические цели или, другими словами, ограничивать свободу действий в космосе. Россия рассматривает свои противокосмические возможности как средство сдерживания агрессии со стороны противников, зависящих от космоса", - отметил командующий Космическими силами США.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КОСМОС, РОССИЯ


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