Египет не испытывает проблем с поставкой газа из Израиля, но заводы СПГ загружены на 50% - министр

Египет не испытывает проблем с поставкой газа из Израиля, сообщил журналистам министр нефти и природных ресурсов Тарек аль-Молла.

"Да, в начале поставки останавливались на несколько недель, но уже возобновились. В прошлом году это было около 700-800 млн куб. футов в сутки", - уточнил египетский чиновник.

По его словам, в настоящее время заводы по сжижению природного газа загружены на 50%.

Он подтвердил, что производство на ключевом газовом месторождении Египта Zohr составляет около 2,1 млрд куб футов в сутки.

Как сообщалось, в прошлом году суточная добыча на проекте снизилась до этого уровня, что на 14% ниже 2022 года. В 2023 году добыча газа в целом в стране снизилась до 5,74 млрд куб. ф/с, что привело к возобновлению болезненных отключений электроэнергии, которые периодически продолжаются и сейчас, а также резкому сокращению экспорта СПГ.

Месторождение Zohr было открыто итальянской Eni в 2015 году. Его площадь - 231 кв. км, глубина моря - 1,2-1,7 км, газовой залежи - 3,4-4 км. Является одним из крупнейших на шельфе Средиземного моря, геологические запасы оцениваются в 850 млрд куб. метров. "Роснефть" стала участником проекта в октябре 2017 года. Первый газ на месторождении получен в декабре 2017 года. В августе 2019 года производственные мощности были увеличены до проектного уровня в 76 млн куб. м/сут. Весь газ с Zohr поставляется в национальную газовую сеть Египта. В 2018 году добыча на проекте составляла 1,3 млрд куб. ф/с, в 2019 - 2,4 млрд куб. ф/с, в 2020 - 2,2 млрд куб. ф/с, в 2021 - 2,7 млрд куб. ф/с, в 2022 - 2,5 млрд куб. ф/с.

Проект реализуется на условиях концессии итальянской Eni S.p.A (50%), "Роснефтью" (30%), британской BP (10%) и Mubadala Petroleum (10%). Добыча в доле российской компании по итогам 2021 года составила 5,08 млрд куб. метров.

В октябре прошлого года закупки израильского газа Египтом упали почти на 20% после того, как Израиль приостановил добычу на месторождении Тамар на шельфе Левантийского моря (восточная часть Средиземного моря), эксплуатируемом Chevron, из-за войны с сектором Газа. Поставки трубопроводного газа снизились с 800 млн куб. футов в сутки до 650 млн куб. футов.

Левиафан - другое крупное газовое месторождение Израиля - продолжало производство.

Египет полагается на поставки из Израиля, чтобы поддерживать потребление природного газа на уровне 6,8 млрд куб. ф/с, так как собственное производство в стране снижается. Добыча в Египте достигла рекордного уровня в 7,06 млрд куб. ф/с в сентябре 2021 года, но показатель постоянно падает, поскольку Eni, эксплуатирующая Zohr, борется с неослабевающими водными проявлениями.

Египет использовал часть израильского импорта для удовлетворения местного спроса, а остальное экспортировал в виде СПГ, чтобы заработать валюту.