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Транспорт и связь 05.03.2024 00:25

Адвокаты хотят акции Tesla на $5,6 млрд за отмену рекордного вознаграждения Маска

Адвокаты акционеров американской Tesla, добившиеся в январе аннулирования рекордного компенсационного пакета главы автопроизводителя Илона Маска, просят присудить им вознаграждение за услуги в виде акций компании на $5,6 млрд, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на судебные документы.

Такой размер вознаграждения оправдан, поскольку юристы работали более пяти лет на условиях оплаты за результат, считают они. В случае проигрыша они бы не получили ничего.

Кроме того, адвокаты просят возместить им издержки на $1,1 млн.

Суд Делавэра в конце января признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении Маску рекордного для глав публичных компаний компенсационного пакета на сумму до $55,8 млрд. Как отметил суд, совет директоров автопроизводителя не должен был утверждать пакет, который несправедлив по отношению к акционерам.

Аннулирования вознаграждения добивался ряд акционеров Tesla, называвших его чрезмерным и пролоббированным Маском. Размер компенсационного пакета в 250 раз превышал медианный размер вознаграждения CEO сопоставимых компаний и в 33 раза - следующий по величине (предыдущий компенсационный пакет Маска), отмечалось в решении суда.

Таким образом адвокаты акционеров претендуют примерно на 11% аннулированного вознаграждения Маска. В случае одобрения подобная выплата, скорее всего, станет крупнейшей в своем роде, пишет AP.

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Тэги: США, TESLA, АДВОКАТЫ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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