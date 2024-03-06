Министры обороны Армении и Ирана обсудили в Тегеране вопросы сотрудничества

Министры обороны Армении и Ирана Сурен Папикян и Мохаммад Реза Караи Аштиани на встрече в Тегеране в среду обсудили перспективы развития сотрудничества в области обороны.

"В министерстве обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран состоялась встреча министра обороны Армении Сурена Папикяна с министром обороны и поддержки вооруженных сил ИРИ, бригадным генералом Мохаммадом Резой Караи Аштиани. Был обсужден текущий ход и перспективы развития сотрудничества в области обороны", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что министры обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, подтвердили свои позиции по установлению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

"В ходе встречи был достигнут ряд договоренностей по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сообщили в Минобороны.