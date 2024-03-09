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Сенат США одобрил пакет законопроектов о расходах в 2024 финансовом году

Сенат США одобрил пакет законопроектов о частичном финансировании правительства на 2024 финансовый год, сообщает издание The Hill.

"Сенаторы в пятницу приняли пакет из шести законопроектов о финансировании ряда правительственных учреждений до конца 2024 финансового года, направив документ на рассмотрение президента Байдена", - говорится в сообщении.

За него проголосовали 75 сенаторов, 22 выступили против.

Пакет из шести законопроектов предусматривает выделение более $460 млрд на финансирование правительственных учреждений, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.

Ранее в субботу в сенате прошло процедурное голосование по пакету. 63 сенатора высказались "за" принятие пакета, 35 - "против".

Законопроекты были приняты после длительных и острых дискуссий сенаторов. Издание напоминает, что принятый пакет "является лишь первым из двух пакетов законопроектов о расходах, над принятием которых работает конгресс".

Законодателям предстоит до 22 марта принять оставшихся шесть законопроектов о финансировании на весь год, которые касаются таких ведомств, как министерства обороны, внутренней безопасности, здравоохранения и социальных служб. По ним, по словам законодателей, "может быть еще труднее достичь двухпартийного соглашения".

Как сообщалось, лидеры Конгресса США в минувшее воскресенье обнародовали двухпартийные законопроекты о финансировании части правительственных учреждений, направленные на предотвращение надвигающейся угрозы их закрытия менее чем за неделю до дедлайна.

Президент США Джозеф Байден в начале марта подписал временный бюджет правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы.

Законопроект ранее поддержали обе палаты американского Конгресса.

Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства для различных ведомств должны были истечь 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевала их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.

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Тэги: США, БЮДЖЕТ, РАСХОДЫ, ОДОБРЕНИЕ


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