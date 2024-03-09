Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8535 RUR   0.0187 GBR   2.1655 TRY   0.0534

Цена на нефть

08.03 $/bbl +/- WTI 78.01 -0.92 Brent 82.08 -0.88
Регион 09.03.2024 15:56

В Армении активно обсуждается идея вступления в ЕС - глава МИД

В Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея вступления в Евросоюз, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС", - сказал Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.

По его словам, у народа Армении есть европейские устремления.

"И, как я уже сказал, мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет его итог, в котором на данный момент никто не может быть уверенным или предугадать", - сказал Мирзоян.

Он отметил, что ЕС, США содействуют демократическим реформам Армении и институциональным преобразованиям.

"Важно по возможности диверсифицировать, расширить круг партнеров, союзников. Это путь, по которому мы движемся, существенно углубляя наши отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи, или же, к примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим с Индией отношения совершенно нового качества. В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями", - заявил глава армянского МИД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ВСТУПЛЕНИЕ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Байрамов и Клаар обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Армения готова стать кандидатом на членство в ЕС - спикер парламента ЕС и Армения договорились работать над повесткой "очень амбициозного партнерства" - Боррель Боррель подтвердил, что армянские военные 12 февраля обстреляли азербайджанских пограничников Совет ЕС расширил гражданскую наблюдательную миссию в Армении Баку призвал ЕС воздержаться от действий, которые могут навредить процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Евросоюз увеличивает численность наблюдательной миссии в Армении Байрамов обсудил с помощником Мишеля отношения Азербайджан-ЕС, мирный процесс между Баку и Ереваном ЕС не намерен проводить военные учения с Арменией - Стано Баку рассчитывает на результативность следующей трехсторонней встречи в Брюсселе по нормализации отношений с Ереваном - Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az