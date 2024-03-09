В Армении активно обсуждается идея вступления в ЕС - глава МИД

В Армении активно обсуждаются новые возможности, в том числе идея вступления в Евросоюз, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.
"Учитывая все вызовы, которым мы вынуждены противостоять в течение последних трех-четырех лет, в Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС", - сказал Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World.
По его словам, у народа Армении есть европейские устремления.
"И, как я уже сказал, мы проходим через процесс и посмотрим, каким будет его итог, в котором на данный момент никто не может быть уверенным или предугадать", - сказал Мирзоян.
Он отметил, что ЕС, США содействуют демократическим реформам Армении и институциональным преобразованиям.
"Важно по возможности диверсифицировать, расширить круг партнеров, союзников. Это путь, по которому мы движемся, существенно углубляя наши отношения с ЕС и США, в то же время сохраняя традиционные связи, или же, к примеру, смотрим в сторону Востока. Мы строим с Индией отношения совершенно нового качества. В приоритете также урегулировать отношения с нашими соседями", - заявил глава армянского МИД.
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