Глава МИД Египта призывает открыть контролируемые Израилем КПП для наращивания поставок гумпомощи в Газу

Глава МИД Египта Самех Шукри заявил в четверг, что в данный момент лучший способ доставки гуманитарной помощи в сектор Газа - наземный, и поэтому нужно добиться открытия шести КПП, контролируемых Израилем.
"Нам сейчас доступны сухопутные пути через границу. Есть шесть КПП, которые контролирует Израиль, и их нужно открыть для доставки гуманитарной помощи", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" слова министра.
Он напомнил, что планируемый к постройке США в Газе временный пункт приема грузов заработает лишь через два месяца, а это слишком долго. Шукри также указал на недостаточную пропускную способность морского коридора, а также на небольшой эффект от сброса помощи с воздуха, в котором в том числе Египет принимает участие. Также Шукри заявил, что промедление с поставками помощи через границу Египта и сектора Газа связано с инспекциями израильской стороны, причем речь идет о "преднамеренных задержках".
В четверг Шукри провел встречу с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом. Министры, в том числе, обсуждали усилия по поддержке Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР): в марте Мадрид выделил еще 21,7 млн евро на его деятельность. В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года; вслед за этим ряд стран приостановил финансирование агентства. В то же время в четверг власти Дании сообщили, что направили агентству $15,4 млн. Датский министр по сотрудничеству в целях развития Дан Йоргенсен объяснил, что "в данный момент альтернативы БАПОР в Газе нет". В то же время он отметил, что обвинения в адрес БАПОР вскрыли проблемы с системой контроля работы в агентстве, и что оно нуждается в серьезных реформах.
В Никосии идет погрузка продовольствия на судно, которое должно стать вторым, доставившим помощь жителям Газы. Судно должно будет привезти 300 тонн еды, в том числе рис, муку, бобы, консервированного тунца. Груз проверяют кипрские таможенники на берегу. Тем временем, первое судно с 200 тоннами еды приближается к берегам сектора Газа.
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