Власти Азербайджана направят 2,1 млн манатов на строительство и ремонт домов в Гяндже и Физулинском районе, разрушенных и поврежденных в результате агрессии ВС Армении

Центр территориального планирования и строительства при Госкомитете по архитектуре и градостроительству (ГКАГ) Азербайджана направит 2,15 млн манатов на строительство, ремонт и восстановление индивидуальных жилых домов и нежилых объектов в Гяндже и Физулинском районе, разрушенных и поврежденных в результате агрессии вооруженных сил (ВС) Армении.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «AZ Graft Construction» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет примерно 2 млн 150,418 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – до 7 сентября 2024 года.

Р.Керимов