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Инфраструктура и тендеры 15.03.2024 10:22

Власти Азербайджана направят 2,1 млн манатов на строительство и ремонт домов в Гяндже и Физулинском районе, разрушенных и поврежденных в результате агрессии ВС Армении

Центр территориального планирования и строительства при Госкомитете по архитектуре и градостроительству (ГКАГ) Азербайджана направит 2,15 млн манатов на строительство, ремонт и восстановление индивидуальных жилых домов и нежилых объектов в Гяндже и Физулинском районе, разрушенных и поврежденных в результате агрессии вооруженных сил (ВС) Армении.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «AZ Graft Construction» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет примерно 2 млн 150,418 тыс. манатов.

Срок выполнения работ – до 7 сентября 2024 года.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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