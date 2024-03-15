Власти Азербайджана направят 2,1 млн манатов на строительство и ремонт домов в Гяндже и Физулинском районе, разрушенных и поврежденных в результате агрессии ВС Армении

Центр территориального планирования и строительства при Госкомитете по архитектуре и градостроительству (ГКАГ) Азербайджана направит 2,15 млн манатов на строительство, ремонт и восстановление индивидуальных жилых домов и нежилых объектов в Гяндже и Физулинском районе, разрушенных и поврежденных в результате агрессии вооруженных сил (ВС) Армении.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «AZ Graft Construction» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет примерно 2 млн 150,418 тыс. манатов.
Срок выполнения работ – до 7 сентября 2024 года.
Р.Керимов
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