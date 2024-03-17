МИД Египта призывает международное сообщество поддержать немедленное перемирие в секторе Газа

В министерстве иностранных дел Египта призвали международное сообщество и Совет Безопасности ООН поддержать немедленное перемирие в секторе Газа и не допустить операцию Израиля в Рафахе, передает новостной сайт канала "Аль-Джазира".

В заявлении внешнеполитического ведомства, которое цитирует портал, говорится, что операция "может повлечь за собой тяжелейшие гуманитарные последствия, которые настигнут палестинцев, которые бежали в Рафах в поисках безопасности".

В МИД Египта подчеркнули, что такая операция "будет нарушением международного права и международного гуманитарного права".

"Египет требует, чтобы Израиль прекратил политику коллективного наказания в отношении народа в секторе Газа, включая осаду, голод, неизбирательные нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, что является нарушением международного права и международного гуманитарного права", - отмечается в заявлении.

На этой неделе стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился c планом наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах. Также премьер отверг очередное предложение ХАМАС по поводу прекращения огня, назвав требования группировки "все еще абсурдными", но согласился отправить израильских представителей в Катар на продолжение переговоров.

Ранее в воскресенье Нетаньяху раскритиковал международное сообщество за оказание давления на Израиль и призвал вместо этого повлиять на ХАМАС или Иран.

Он подчеркнул, что операция Израиля в Рафахе неизбежна.