МИД Египта призывает международное сообщество поддержать немедленное перемирие в секторе Газа

В министерстве иностранных дел Египта призвали международное сообщество и Совет Безопасности ООН поддержать немедленное перемирие в секторе Газа и не допустить операцию Израиля в Рафахе, передает новостной сайт канала "Аль-Джазира".
В заявлении внешнеполитического ведомства, которое цитирует портал, говорится, что операция "может повлечь за собой тяжелейшие гуманитарные последствия, которые настигнут палестинцев, которые бежали в Рафах в поисках безопасности".
В МИД Египта подчеркнули, что такая операция "будет нарушением международного права и международного гуманитарного права".
"Египет требует, чтобы Израиль прекратил политику коллективного наказания в отношении народа в секторе Газа, включая осаду, голод, неизбирательные нападения на гражданское население и разрушение инфраструктуры, что является нарушением международного права и международного гуманитарного права", - отмечается в заявлении.
На этой неделе стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился c планом наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Рафах. Также премьер отверг очередное предложение ХАМАС по поводу прекращения огня, назвав требования группировки "все еще абсурдными", но согласился отправить израильских представителей в Катар на продолжение переговоров.
Ранее в воскресенье Нетаньяху раскритиковал международное сообщество за оказание давления на Израиль и призвал вместо этого повлиять на ХАМАС или Иран.
Он подчеркнул, что операция Израиля в Рафахе неизбежна.
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