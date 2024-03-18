Израильские военные взяли под контроль больницу «Аш-Шифа» в Газе после получения данных о присутствии там ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над больницей "Аш-Шифа" в городе Газа после того, как разведка получила данные, что бойцы группировки ХАМАС готовят нападения с территории больничного комплекса, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"ЦАХАЛ ведет точечную операцию на ограниченном пространстве в больнице "Аш-Шифа" после получения конкретных разведданных, требовавших немедленной реакции. Мы знаем, что руководители террористов ХАМАС перегруппировались на территории больницы (...) используют ее, чтобы отдавать приказы об атаках на Израиль", - заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

В ходе операции в больнице произошла перестрелка с бойцами ХАМАС, военные ликвидировали несколько членов группировки. Служащие ЦАХАЛ также призвали сдаться бойцов ХАМАС, укрывающихся на больничной территории. Вместе с тем военнослужащие задержали 80 подозреваемых, среди которых оказались вражеские оперативники. Однако данных о заложниках, которых могли бы удерживать в комплексе, нет.

Ранее в ЦАХАЛ отметили, что перед тем как направить в больницу солдат, командование проинструктировало их не наносить вред пациентам, врачам, гражданским лицам и медицинскому оборудованию. К подразделению, действующему в "Аш-Шифе", приставили медиков ЦАХАЛ и людей, владеющих арабским языком, чтобы облегчить общение с медперсоналом и пациентами.

В свою очередь в Минздраве сектора Газа обвинили израильских солдат в том, что они открыли огонь по больнице, и что в результате их действий есть погибшие и раненые. В ведомстве отметили, что это уже четвертый рейд ЦАХАЛ с момента нападения ХАМАС на Израиль. По данным Минздрава, на территории больничного комплекса укрывается около 30 тыс. человек, включая перемещенных лиц.

Министерство также призвало международные организации вмешаться с целью положить конец операции израильских военных в больнице.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.