Алиев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в понедельник провели телефонный разговор, в ходе которого азербайджанский лидер поздравил российского коллегу с победой на президентских выборах.

Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Алиев пожелал Путину «успехов в президентской деятельности во имя развития и процветания страны».

Путин выразил признательность Алиеву за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора лидерами двух стран выражена уверенность в том, что отношения союзничества и стратегического партнерства между странами будут и дальше укрепляться. Алиев и Путин также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и РФ.

Телефонный разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Р.Керимов